氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中表示，最新模式模擬顯示，下波鋒面較原模擬約略提前半天，鋒面後冷空氣不強；18日傍晚鋒面前緣抵達，北台灣轉有短暫雨、氣溫降；19、20日鋒面及東北季風南下，北台灣有局部短暫雨、轉為「濕涼」的天氣，其他地區也略受影響。

吳德榮表示，今晨雲嘉附近有結構鬆散的低雲，其他各地晴朗無雲；全台皆無降水回波。西半部因雲少靜風，有較強的輻射冷卻，地勢較高的平地，氣溫仍偏低。

吳德榮指出，據15日20時歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天各地皆為晴朗穩定，白天微熱早晚涼，日夜溫差大的天氣，西半部高溫都將升至30度以上，暖熱如春的天氣。但18日傍晚鋒面前緣抵達，北台灣轉有短暫雨、氣溫降；19、20日鋒面及東北季風南下，北台灣有局部短暫雨、轉為「濕涼」的天氣，其他地區也略受影響；21、22日東北季風減弱，北海岸、北部山區及東北部仍有局部短暫雨，北部平地好轉，氣溫回升，中南部天氣穩定、多雲時晴的天氣。

(中時 )