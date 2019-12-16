中美於12月13日宣布達成第一階段的貿易協議，美股四大指數反應平淡，漲跌幅度皆不大，費城半導體指數更從歷史高點拉回走軟，頗有利多出盡的意味，台股16日開盤小跌12.12點，開在11,915.61點。

根據美方的聲明，大陸承諾將擴大對美國農產品、能源、服務、製造業的採購規模，強化智慧財產權保障，結束強迫技術轉讓，避免競爭性匯率貶值，開放金融市場等，美國則將撤銷部分的懲罰性關稅。

美方將「無限期暫停」原定15日加徵的新關稅，據美國貿易代表署（USTR）聲明，美國9月時對價值約2,500 億美元的大陸商品稅率維持25％，1,200億美元加徵關稅，從15％減半至7.5％，美方官員表示，1月第一周可望簽署第一階段經貿協議。

倫元投顧分析師錢冠州指出，台股16日有機會開平低走高，由於上周已大漲318點，已經反應中美簽署第一階段協議這件事，短線有可能利多出盡，不過，中長線來說，多頭格局沒有太多變化，到總統大選前後應該都維持震盪偏多走勢。

(工商 )