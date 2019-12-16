大選倒數25天，國民兩黨總統候選人韓國瑜、蔡英文最新民調出爐。據媒體今公布民調結果，民進黨蔡英文48%、國民黨韓國瑜22%、親民黨宋楚瑜9%，韓、蔡差距26個百分點。網友看完紛紛表示，「竟然有這種民調」、「這民調會不會誤植了？」。

據媒體《聯合報民意調查中心》今(16日)公布最新總統大選民調，結果顯示，蔡賴配支持度48%、韓張配支持度22%、宋余配支持度9%，未決定的則多達21%。藍綠的韓、蔡差距26個百分點。

值得令人注意的是，該份民調也以「選民認為哪個陣營亂開選舉空頭支票？」為題調查，「有過半數51%受訪者認為是韓張配」，另有26%認為宋余配，卻「僅1%認為是蔡賴配」。但也有9%受訪者認為，韓蔡宋三組候選人都發生過這樣的情形。

相關民調經轉傳至批踢踢論壇，引起網友熱議。網友說「開支票…竟然有這種民調」、「這民調會不會誤植了？」、「那些不表態的大概都隱性韓粉」、「蔡講的承諾跟本也沒有人會覺得是支票了，根本沒人會信她」、「看到民調都無感了」、「民調皆不可信」、「韓國瑜現在還有很多沉默選民支持」、「只信孫先生」、「年輕人早就不信啥政見了」。

(中時電子報)