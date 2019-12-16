總統蔡英文13日和嘉義縣民進黨立委參選人陳明文聯合造勢晚會，未料，正當蔡英文還在台上致詞時，支持者卻紛紛走了，準備搭遊覽車回家。對此，有評論認為，綠營造勢欠缺草根性和感動元素，讓支持者疲乏了。

民進黨總統候選人蔡英文、嘉縣第二選區立委候選人陳明文13日晚上在民雄鄉舉辦聯合造勢晚會，現場超過1萬5000名支持者到場。蔡英文提到，陳明文不只為嘉義打拚也為台灣而戰，在立法院問政認真，從賣豬公問到上太空，蔡強調，陳明文不只是嘉義的陳明文，也是台灣的陳明文。然而，蔡英文致詞時，台下已走光一大半人，引發討論。

據《中評社》報導，為了凝聚催發出選票，綠營政治人物頻打主權牌和反中牌，顧主權也成綠營今年選舉有力的宣傳武器。然而，由於這些議題，包括蔡英文以及各縣市立委候選人都在講，造成審美疲乏，其可預料性太高，導致支持者能猜到這些綠營政治人物上台後要講的議題，造就台下支持者極少附和。

此外，蔡英文目前民調雖領先，但韓國瑜造勢場支持者相當熱情，與蔡英文造勢場形成強烈對比。該評論認為，有一大原因是韓懂得注入感動元素，包括曾講出「民進黨不是高雄人的爸爸，人民才是政黨的爸爸」這句話。綠營造勢場缺乏感動元素，難激起選民熱情，恐成選戰一大隱憂。

(中時電子報)