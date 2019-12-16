PGO新款電動機車Ur1預購催票 09:212019/12/16 工商 陳信榮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 摩特動力（PGO）採用Gogoro Network平台打造的新款智慧電動機車Ur1，首批車預計將於本（12）月中陸續交車，同時摩特動力為衝高新車蜜月期銷售，在12月20日前，提供多項預購優惠，包括原廠坐墊自動開啟、原廠USB+置物箱燈、雙保險保障（3萬車碰車保險+3萬火險），並提醒有意購車買家儘早下訂，享受政府最高額購車補助優惠。 (工商 ) #原廠 #優惠 #12 #保險 #購車 也許您會感興趣 推薦閱讀 SUZUKI購車0利率 VITARA節能贏佳評 04:102019/12/12 時尚消費 雙12超狂好康！漢堡王祭買1送2 09:542019/12/12 生活 博客來雙12圖書、百貨商品1.2折起 單日業績拚增2倍 10:492019/12/12 生活 高鐵加開54班選舉列車 14日開放購票 11:432019/12/12 生活 不出門也能吃甜甜圈 Mister Donut外送服務新上線 11:172019/12/12 生活 不想理謝長廷 張善政：幫蔡英文轉移焦點 11:272019/12/12 政治 《通信網路》電信業決戰雙12，拚買氣燒到跨年 13:072019/12/12 財經 疑與女友分手 北投男住家燒炭不治 14:582019/12/12 社會 保險業接軌國際 顧立雄揭4大方向 12:472019/12/13 財經 12／16～12／22十二星座運勢解析 雙子受阻處女破財 07:372019/12/15 運勢 財經熱門新聞 驚！才1個月…台積電5奈米爆驚人突破 - 財經 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 5G iPhone露敗象？知名蘋果分析師曝拖油瓶 - 財經 1分鐘財經掃描》大選倒數 外資驚曝買股策略 - 財經 百萬散戶爭相申購和潤 背後忽略2件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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