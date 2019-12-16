摩特動力（PGO）採用Gogoro Network平台打造的新款智慧電動機車Ur1，首批車預計將於本（12）月中陸續交車，同時摩特動力為衝高新車蜜月期銷售，在12月20日前，提供多項預購優惠，包括原廠坐墊自動開啟、原廠USB+置物箱燈、雙保險保障（3萬車碰車保險+3萬火險），並提醒有意購車買家儘早下訂，享受政府最高額購車補助優惠。

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