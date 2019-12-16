台灣最大汽車零件廠東陽（1319）自結，11月合併稅前淨利3.23億元，年增42％，創同期新高；累計前11月合併稅前淨利22.67億元，每股稅前淨利4.01元，年增6％。

東陽表示，受惠於進入第四季AM（售後維修）汽車零件出口旺季，加上11月東陽AM事業營收大幅成長，推升毛利率與整體獲利表現。

東陽總裁吳永祥表示，生產線已全面自動化、一貫化，用最快的速度，提供市場最好的產品，因應新年及耶誕假期的AM旺季需求，擴大業績領先同業的差距。

(工商 )