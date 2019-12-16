旺季更旺 東陽11月獲利狂增42％ 創同期新高 09:212019/12/16 工商 陳信榮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣最大汽車零件廠東陽（1319）自結，11月合併稅前淨利3.23億元，年增42％，創同期新高；累計前11月合併稅前淨利22.67億元，每股稅前淨利4.01元，年增6％。 東陽表示，受惠於進入第四季AM（售後維修）汽車零件出口旺季，加上11月東陽AM事業營收大幅成長，推升毛利率與整體獲利表現。 東陽總裁吳永祥表示，生產線已全面自動化、一貫化，用最快的速度，提供市場最好的產品，因應新年及耶誕假期的AM旺季需求，擴大業績領先同業的差距。 (工商 ) #東陽 #11 #稅前淨利 #淨利 #旺季 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-電腦設備》喬鼎前11月營收年減逾三成，蘋果新品助攻後市 09:092019/12/12 財經 宏泰電工11月及前11月合併營收均衰退 10:502019/12/13 財經 《興櫃股》松果購物雙12單日交易額創開站歷史次高，年成長達110％ 11:252019/12/13 財經 本土品牌強力競爭 陸iPhone銷量崩跌 13:342019/12/13 兩岸 《熱門族群》手機鏡頭供不應求，大立光、玉晶光衝波段新高 13:582019/12/13 財經 大陸11月FDI達136.2億美元 年增0.1％ 17:122019/12/13 財經 群益證券看下周指數區間11,700～12,000點 21:232019/12/13 財經 綠批楊瓊瓔未請假 楊辦嗆：議事廳變成對手競選總部 21:502019/12/13 政治 美11月零售銷售不如預期 Q4恐受累 23:422019/12/13 財經 新日興、東陽營收亮 權證更夯 04:102019/12/16 證券．權證 財經熱門新聞 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 驚！才1個月…台積電5奈米爆驚人突破 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 5G iPhone露敗象？知名蘋果分析師曝拖油瓶 - 財經 美中第1階段貿易協議 專家狠潑冷水：只能撐2個月 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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