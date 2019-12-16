國民黨立委本月6日到外交部抗議，立委陳宜民因與保六總隊警務員陳佩君推擠，遭警政署依妨害公務罪函送偵辦，台北地檢署繼11日以證人身分傳喚陳員說明，今天上午10點中正一分局也傳喚陳宜民到案說明，了解當天事實經過。

不過陳宜民除了在臉書致歉外，13日也口頭對外表再度向陳姓女警90度鞠躬致歉。陳宜民也表示，他自己第一時間他已經在臉書上表達歉意，他希望外界不要模糊焦點，藍營民代前往外交部重點是幫蘇啟誠伸冤，希望外交部長吳釗燮給國人交代，也希望不要再出現用網軍抹黑人的現象。

對於外交部揚言向藍營民代提告，陳宜民表示他們前往外交部之前已經通知外交部，外交部也沒表示不行，到場才被擋在門外，員警也以粗暴手段對付國民黨立委陳玉珍和林奕華，甚至當他叫了救護車之後，外交部仍不願意打開外面的鐵門讓救護車開進來，這些都是很不合理的情形。

(中時電子報)