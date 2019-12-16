美中有望達成貿易協議，上周外資強勢站在買方、又逢年底作帳，推升台股再創逾29年半新高，上周五交投放大到1710.2億元，周線連二紅，央行本周將召開今年最後一次的理監事會，市場預期政策利率連14凍。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，貿易戰協議簽署在即、大選支撐進場信心，配合階段性技術面的整理有望步入尾聲，台股由產能利用率持續改善的半導體類股領頭上攻，價量配合下推動台股再創新高，行情維持多方走勢。

日盛首選基金經理人林佳興表示，產業方面，電子可關注包括：一、5G相關PCB、網通、手機零組件及上游的wafer、mlcc、memory。二、中國仍積極開發半導體，去美化的IC、PA、IP服務仍具商機。三、AMD持續搶佔CPU市佔，Server新平台也推出，概念股受惠資料中心庫存去化且開始增加建置，加上低基期優勢，Server增長幅度大；傳產方面則可關注需求端帶動的族群包括生技、腳踏車、運動休閒、食品。

廖哲宏表示，在資金面，根據證交所統計，13日外資大幅買超159.44億元，累積上周以來買超金額累積逾300億元。晶圓代工廠產能利用率優於預期，說明第一季淡季不淡，基本面表現優於預期，加上大選對行情的正面預期，應是外資維持買超的主因。

在題材面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，電子業歷經大半年的去化，上游元件庫存趨向合理，配合下游需求穩健發展，半導體類股基本面優先改善，台積電在先進製程的競爭力更是突顯相關類股的吸引力。

展望後市，鍾安綾表示，漲時重勢，且目前本益比仍在歷史區間內，評價面並未失控，漲多的股價風險可留意短期均線是否跌破。

(時報資訊)