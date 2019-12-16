臨床觀察發現，患有缺血性腦血管的患者，大約有80％的人在發病前5～10天會哈欠連連。北京協和醫院糖尿病中心主任、主任醫師向紅丁表示，想預防腦出血，建議在睡前、晨起喝水等，養成這10大生活習慣，就有3/4的腦血管病能被控制。

早安健康報導，向紅丁說道，會一直打哈欠、昏昏欲睡是因為流向大腦的血液減少，導致缺氧，利用打哈欠使回流心臟的血量增多，提供大腦氧氣。因此，頻頻打哈欠常預示他可能在近期發生腦出血。特別容易發生在中老年人、有高血壓、腦動脈硬化的患者身上。

向紅丁說，腦出血主要是由於高血壓和腦動脈硬化引起的，因此在睡前喝水，起床後喝1杯溫開水，降低體血液黏稠度，減少心腦血管病的發作。

向紅丁說，每天按時服藥，穩定血壓；穩定情緒；低脂、低鹽、低糖的飲食；避免勞累；多吃纖維食物防便秘；坐著大便避免血壓升高；別跌倒；勤動左手，鍛鍊右腦；注意保暖，都是預防腦出血的重要措施，都做到的話，有3/4的腦血管病都是能被控制的。

(中時電子報)