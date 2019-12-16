在採購俄羅斯S-400防空飛彈系統、出兵敘利亞、以及亞美尼亞大屠殺等議題上意見分歧，美國與土耳其關係愈鬧愈僵，土國強人總統埃爾多安昨（15）日開嗆，指出如果有必要，土耳其將會關閉2座美國在土耳其境內的軍事基地。

不滿美國參議院外交委員會通過制裁法案，土耳其總統埃爾多安15日嗆要關閉2座美軍基地。

綜合路透社、法新社報導，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）昨晚接受土耳其A-Haber電視台直播專訪時表示，如果有必要，土耳其將會關閉印吉利克空軍基地（Incirlik Air Base）及庫雷吉克雷達站（Kurecik Radar Station）2座美軍基地。

印吉利克空軍基地、庫雷吉克雷達站分別坐落在土國南部阿達那省（Adana）及東部馬拉特雅省（Malatya），前者是美國空軍用來突襲極端組織伊斯蘭國（IS）在敘利亞活動的基地，後者則是北約（NATO）的主要雷達站。

土耳其近期在諸多議題上與美國意見分歧，包括安卡拉執意採購俄羅斯S-400防空飛彈系統，以及10月初出兵敘利亞北部攻打美國長期盟友庫德族民兵，導致美參議院外交委員會11日投票通過，將一項制裁土耳其的法案交付全院表決，藉此施壓美國總統川普對土耳其採取更強硬的立場。

此外，參議院13日一致通過另一項決議，承認20世紀初亞美尼亞大屠殺是「種族滅絕」，也令安卡拉相當不滿。亞美尼亞大屠殺發生於1915至1917年間，亞美尼亞人指控在當時鄂圖曼帝國統治之下，亞美尼亞人遭大規模屠殺，約有150萬人喪命，不過土耳其強烈反對種族屠殺說法，稱亞美尼亞誇大死亡人數，更強調帝國瓦解時，土耳其人同樣死傷慘重。

(中時電子報)