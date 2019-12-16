歌手謝和弦日前爆出呼麻、婚變風波後，表態會和Keanna離婚，並認愛小三莉婭，負心漢行徑被譙翻，正宮神隱多日溫情喊話，希望謝和弦持續就醫吃藥，沒想到他卻在私人臉書嗆「妳才在裝病啦，我他媽超清醒」、「這輩子最蠢的決定，就是娶一個五音不全的花瓶」，顯然不領情，對此，辦過婚姻及毒品案件多年的律師，也精闢解析謝和弦脫序行為後果，「結論就是你已毀掉你的人生」。

網路紅人「黑心律師」楊律師在臉書透露，「躁鬱症」和劈腿、外遇、吸毒、犯罪等行徑是兩回事，「躁鬱症」的缺點就是花錢如流水，所以謝和弦才會在一交保後，就去買新手機，「再過幾個月你就會開始負債，搞不好你已經負債了」。

而謝和弦公開要拋棄老婆，加上未來要向朋友借錢，「沒有人敢再和你這種無情無義無錢的來往，很快你會發現身邊沒半個朋友」，楊律師更表示吸毒老更快，所以在沒錢、不帥、沒體力、沒能力情況下，砲友和女友都會不見，這就是莉婭不認愛原因，「結論就是你已毀掉你的人生」。

(中時電子報)