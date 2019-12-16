為抗議民進黨的立院黨團阻擋「汽車進口零件規稅調降」修法，以及民進黨執政團隊漠視台灣汽車產業危機，與無視30萬汽車相關產業勞工工作權可能不保的消極態度，由台灣機械業工會聯合會發起，串連國瑞、福特六和、中華、三陽、裕隆、台灣本田等六大汽車製造廠工會會員，將發動千人上街，在16日上午到民進黨黨部前陳情抗議。

台灣機械業工會聯合會表示，儘管立院因大選休會在即，但「反滲透法」都來得及通過，民進黨團對於汽車業上下努力超過一年的「汽車進口零件關稅調降」修法案，卻以來不及的荒唐理由搪塞，明顯漠視產業危機、不顧汽車勞工的生計，因此要向民進黨直接抗議。

機聯會說，汽車業不是要求政府補助，只是希望有一個合理公平的稅制，這並不過份，2002年台灣加入WTO後，進口整車關稅年年調降，進口零件規稅卻沒有等比調降，導致整車與零件的進口關稅稅率相當，造成國產車的競爭力大幅流失，車廠經營愈趨艱困、30萬相關從業人員的飯碗恐將不保。機聯會與六大車廠工會均期待透過修法，讓台灣不產製的汽車零件進口規稅合理調降，讓國產車能有與進口車公平競爭的立足點，並要求要在立院本會期內完成修法三讀，及時搶救產業與勞工工作權。

(工商 )