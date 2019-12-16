市場期待明年的5G iPhone能激勵果粉換機，帶動銷售，不過，研調機構Loup Ventures創辦人、知名蘋果分析師孟斯特（Gene Munster）表示，5G iPhone開賣的第一年，大家可能要失望了，然而問題不在於蘋果，而是電信營運商。

外媒報導，孟斯特指出，蘋果手機將在5G上發揮巨大作用，但是由於電信商的5G網路鋪設仍需要一段時間，質疑電信商可能無法達到承諾的5G覆蓋範圍，因此蘋果新機銷售恐遭到抑制，5G iPhone銷量不會太好。

威瑞森（Verizon）行政總裁Hans Vestberg去年夏天推測，到了2024年，大概只有一半美國人擁有5G手機；美國券商Piper Jaffray今年9月的調查顯示，相信會有23%的人升級到5G蘋果手機。而目前推廣5G手機的任務，主要落在電信營運商的肩上。

雖然孟斯特認為5G iPhone的銷量不會太好，但預估蘋果股價2020年仍會繼續上漲。蘋果股價14日上漲1.36%，收在275.15美元。

(中時電子報)