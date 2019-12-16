櫻花(9911)受惠產品升級及市占率持續擴大，產品組合推動毛利率節節增高，獲利持續成長。法人認為，消費者傾向在補助計畫到期前一、兩個月趕緊申請補助，政府對節能家電的補助將有利未來數月營收加速成長，推估2019年每股盈餘將至3.89元，2020年有機會挑戰4.06元。

櫻花明年4月在台中開設第一家家居室內設計/規畫旗艦店、兩座工廠生產設備升級，外加，計畫擴展越南營運，預期未來5年資本支出將自2016~18年的年平均7,900萬元增加至每年4~5億元，此舉雖會讓現金股利發放率低於過去3年77%的平均值，但未來3~5年將創造更多的營收成長動能。

櫻花目前兩座工廠生產設施太過老舊而無法有效導入自動化設備，因此增加的資本支出將用於設備升級以及興建台中新廠。另外，公司計畫擴展越南營運，公司預期這項計畫可望於明年獲得核准。

櫻花是台灣家用熱水器與廚房電器第一品牌，公司希望藉由品牌知名度進一步跨足家居室內裝修業務。櫻花在上個月成立子公司Sakura Home，並預計明年4月在台中開設第一家家居室內設計/規劃旗艦店，初期將瞄準新屋市場，提供顧客室內/ 廚房規畫全方位服務，包括空間管理、家電選擇及進行裝修工程等。法人認為，此項該業務在未來3~5年可創造年營收3~5億元，並於2021年達到損平。

(時報資訊)