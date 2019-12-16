2020大選進入倒數關鍵，文化大學新聞系主任胡幼偉說，講到底，這一次選舉不是蔡韓二人的輸贏問題；而是還有良心和正義感的所有台灣民眾，和黑暗勢力的一次總對決！

胡幼偉表示，為什麼那麼多人願意自發性地支持韓？韓個人魅力固然是個因素；但更重要的是，民進黨帶頭的黑暗勢力，已經背離社會基本價值太遠，於是，雖然大家原來互不相識，但都人同此心地聚集到正義和光明的一方，集體唾棄這股暗黑邪魔勢力！一個黨，做了那麼多大家不能接受的事，這不是和國民黨比輸贏，而是向整個社會的價值底線挑戰，多數民眾無法忍受，最後用選票表達民意，乃是很自然的結果。

胡幼偉強調，黑暗勢力直接挑戰人民的三大惡行，第一是對公投結果視若無睹，這等於直接羞辱七百多萬人民的意見表達。其次是竟然控制了百分之九十的媒體，去抹黑在野黨而不監督執政黨，讓大家看不下去那些媒體的荒謬言論，也是侮辱大家的理性判斷能力。第三，也是最惡質的，竟然封鎖民眾自己相互溝通的社群網路管道。這種專制暴行也幹得出來，他只能說，自做孽，不可活，只讓你下台，回家閉門思過，算是對你客氣的了！

胡幼偉還說，講句比較那個的話，你鬥國民黨，怎麼連我們小老百姓的言論空間都封殺了呢？這太超過、太離譜了嘛！那好！你下架我的言論自由，我當然要把你整個黨都下架才行啊！還能客氣手軟嗎？太過份了嘛！是不是這樣？以前，或許只是藍綠惡鬥，現在，是對多數選民直接挑釁，那你不是自找死嘛？

胡幼偉指，台灣至少還是個民主國家啊！你不討好選民，還反過來修理選民，你說你不是走火入魔了，還有更好的解釋嗎？所以，不用再問最後誰輸誰贏了！自做孽，不可活，這就是答案！

(中時 )