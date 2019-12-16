Offense or defense: You don't want to be left alone against @AntDavis23.



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湖人距離隊史最長的客場16連勝紀錄越來越近了！「小皇帝」詹姆斯16日貢獻32分、13籃板及7助攻，「一眉哥」安東尼戴維斯也有27分、13籃板，兩人攜手帶領湖人作客以101比96狩獵老鷹，除拿下7連勝，也是客場14連勝。

儘管打完前3節，詹姆斯就拿26分，安東尼戴維也貢獻23分，可是老鷹仍有辦法緊咬比分不放，湖人僅以82比78小幅領先，主因就在湖人三分外線徹底熄火，除了詹姆斯，其他湖人球員前3節三分球總共投17中0，實在有夠低迷。

打到最後1分28秒，雙方仍差4分，不過杭特最後19.8秒兩罰俱中，幫助老鷹追成96比98緊張局面，老鷹也馬上犯規，讓詹姆斯兩罰中1，老鷹接下來雖設計出雷迪許三分空檔出手，可惜他沒投進，也讓丹尼格林兩罰俱中帶走勝利。

湖人此役贏得艱辛的主因，除了全場22失誤，比地主老鷹還多3次，三分球投31中5，命中率僅1成61，更誇張的是，扣出詹姆斯三分球投10中4，其餘湖人球員三分球投21中1，其中安東尼戴維斯投6中0、丹尼格林投5中0。

接下來湖人繼續東區客場5連戰之旅，在擊退魔術、熱火與老鷹後，18日前往印地安那跟溜馬交手，然後20日飛到密爾瓦基遭遇東區龍頭公鹿，這場比賽除了被預估將是本季總冠軍賽預演，湖人也可能尋求追平隊史客場連勝紀錄。

(中時 )