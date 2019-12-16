金管會從2020年7月開始要求金融業要有一定席次的「自然人董事」，恐影響公股行庫經營權。財政部長蘇建榮16日表示，明年彰化銀行改選「比較有問題」，但金管會主委顧立雄則說，彰銀要4席自然人董事，目前已有3席獨立董事，再多1席獨董，也是可以運作。

金管會規定，金控或銀行總資產未達新台幣1兆元者，董事在5人以下，應有2位自然人董事，董事每增加4人應再增加1人；若總資產達1兆元以上，董事5人以下者，應有3位自然人董事，每增加3席董事應再增加1席自然人董事。

蘇建榮在財委會回應立委吳秉叡時表示，明年改選董監事的有合庫金控及彰化銀行，合庫金較無問題，但彰銀可能就比較有問題；即彰銀有公股與台新金控持股的問題，雙方董事席次決定誰取得彰銀經營權。

顧立雄則以四點回應，一是金管會要求金融機構強化自然人董事席次，主要是針對民營金控與銀行，要匡正大股東背後指導董事如何執行業務的問題，台銀、土銀、合庫、輸銀等100％公股行庫就無此問題；二是泛公股銀行，財部也只是其中一個大股東，不是唯一股東，與民營銀行沒有太多不同，董事都是要本於專業執行業務，都要為股東、客戶、公司的利益考量，甚至要考慮 落實企業社會責任，是不是要以大股東利益作唯一考量，仍有待論證。

第三是現行不是說沒有自然人董事，各公司的獨董，也是規定可以三至幾席，不用修章就是能增加獨董，且獨董選舉、提名都有既定規範，金管會要求審計委員會都要是獨董，就至少三席，現行運作都是如此，沒有為了個別銀行要特別思索的問題。

四是各金融機構可以多提名獨董，若酬勞要歸給財部，可以用合約關係來約定，都是可以運作的，以提名獨董來符合自然人董事，「也可以涵蓋彰銀」，即建議彰銀可多提名一席獨董，用4席獨董也是可以運作。

至於立委質詢若獨董不聽財政部意見該如何？顧立雄回應，各公司獨董本來就可能與原本支持他的大股東意見不同，金融業因為要自然人專業董事，與獨董的考量是一致的，並不會有新問題。

(工商 )