巴西在耶路撒冷的貿易辦事處今天開幕，總統波索納洛之子愛德華多到場觀禮並承諾，巴西明年將追隨美國總統川普腳步，把駐以色列大使館搬遷到耶路撒冷。

出席開幕儀式的巴西議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）當著以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的面表示，他的父親、總統波索納洛（Jair Bolsonaro）有意履行今年稍早的承諾，將巴西駐以色列大使館從特拉維夫（Tel Aviv）遷至耶路撒冷。

波索納洛1月承諾將追隨美國總統川普爭議性舉措，將大使館搬遷至耶路撒冷，但巴西官員隨後改口，深怕這一步會破壞與阿拉伯國家的貿易關係，波索納洛繼而於3月造訪以色列時，宣布將在耶路撒冷開設貿易辦事處。

愛德華多今天表示，大使館搬遷行動有所延遲，只不過是因為巴西希望徹底準備妥當。

以色列宣稱整個耶路撒冷都是它的首都；巴勒斯坦人則視東耶路撒冷為未來建國時的首都。

幾乎所有國家都將駐以大使館設在特拉維夫，主張耶路撒冷的歸屬要透過以色列和巴勒斯坦之間的和平協議來決定。

但美國去年5月打破這個維持了幾十年的國際共識，將美國大使館遷移到耶路撒冷，目前為止只有瓜地馬拉跟進。巴拉圭原本同樣打算遷址，但後來改變心意。

尼坦雅胡稍後發表聲明引述愛德華多的話說，巴西「承諾要在2020年將巴西大使館遷移到耶路撒冷」。

(中央社)