台中市林姓角頭疑因積欠鉅額賭債，竟以開博弈公司和標會為名向道上各兄弟募集資金，籌得6億元後人間蒸發。「受害人」遍布全台灣，幾乎都是喊水會結凍的狠腳色，還有「大嫂」投了幾千萬想幫忙，最終真心換絕情，林男此舉也犯了江湖大忌，黑道因而公告2500萬懸賞令，要將他逮回來面對。

CTWANT 火線追擊》「教父」徒孫狠噱全台角頭捲6億 黑白道爭搶2500萬懸賞

據了解，林男以投資博弈公司為名要求老大們入股，再假藉開公司需要資金而標了10多個會，短時間內就籌措到6億元，但上月中旬突然留下一封遺書就人間蒸發，連父母妻兒都不知道林男去向。

這起「另類吸金案」的被害人遍布全國，每位都是地方上喊得出名的大人物，甚至有身家至少50億的台中知名建商一口氣就投下2億，在得知被騙後，氣得直跳腳。

已過世的「憨面」李照雄是黑道龍頭，林男身為其徒孫被，卻因詐騙6億元而被追緝。（圖／報系資料庫）

知情人士透露，林男沉迷賭博，又最愛玩天九牌，時常一晚上輸贏數千萬元也面不改色，外頭積欠的賭債早已是天價，道上推測他應是知道自己無力償還，選擇「幹最後一票」後跑路。

另一派說法則指，去年10月，林男所涉及的詐騙案被判刑，法官認為林男身為首腦，因此重判12年有期徒刑，原訂近日要入監服刑，但林男疑似害怕出獄後會人事已非、風光不再，才決定捲款潛逃，到國外另創一番新天地。

但不論原因為何，林男行徑都受到萬般唾棄，知情人士表示，他詐財的對象有許多是昔日對他有恩的老大，連「大嫂」都投了幾千萬，這些長輩看在過去情面上想幫他一把，最終卻「真心換絕情」，已犯了「江湖大忌」，道上因而重金懸賞，賞錢還在往上攀升，黑白二道則摩拳擦掌，一場驚滔駭浪正悄悄掀起。

林男戶籍地現已人去樓空，近期更多次有人上門試圖找他。（圖／黃耀徵攝）

(中時電子報)