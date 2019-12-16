台中市立委第二選區國民黨立委候選人顏寬恒15日成立霧峰區競選總部，其父顏清標在台上致詞表示，如果民進黨選情穩，總統蔡英文還要選前行政院長賴清德當副手嗎？就是因為不穩要拚拉！顏更霸氣嗆，他們不是被嚇大的！並呼籲鄉親支持國民黨總統候選人韓國瑜及顏寬恒。

顏寬恒15日成立競選總部，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台中市議會副議長顏莉敏等人紛紛站台支持。在這麼多大咖的加持下，顏寬恒表示，他協助爭取霧峰設置中台灣影視基地，未來將爭取國內外影視團隊進駐。

顏清標致詞時強調，如果民進黨穩情真的穩定，為何不挑陳建仁較聽話較單純的，而是要選賴清德，顯示藍綠陣民調絕不是相差30％多，顏清標更霸氣嗆，「我們不是被嚇大的啦」！

顏清標呼籲鄉親，支持國民黨總統候選人韓國瑜及顏寬恒。顏指出，上屆立委選舉，顏在霧峰區只贏500票，請鄉親催票、拉票這次贏5000票以上。

(中時電子報)