網紅波特王（Potter King）與蔡英文合作拍影片，沒想到卻因影片中提到「總統」兩個字，讓波特王慘遭中國新媒體合作方解約。過去波特王也曾因為拍影片介紹高雄，遭罵挺韓，當時他也霸氣回嗆酸民。

今年5月，波特王拍了一支影片介紹高雄觀光，卻被認為此舉就是支持韓國瑜，遭網友質疑、謾罵，還有陌生帳號揚言退讚。

波特王回應，會拍影片是「為了高雄，為了我的家鄉，為了這座我心愛的城市」，其實自己是笑著看這些人的留言，「因為我覺得很智障」，「想嘴我之前不如先說說你為了高雄做了什麼？請不要跟我說只會躲在家裡敲鍵盤。」

那些說他搞不清楚狀況、說市長怎樣的，波特王直言「其實你才是搞不清楚狀況的人。你的言論只是說明你這個人沒有能力思考。」為什麼團隊會接下這個任務，之前也拍影片說明，「去花個三分鐘觀看，不難吧？」

市長做得好不好並非他能決定，就像不能控制酸民的嘴一樣，即便有人留言表示謝謝他支持韓國瑜，波特王一樣回覆「我不是為了他而拍影片的」。

波特王建議酸民，其實可以有更好的方法，也可以做出一支影片，拍出高雄的美介紹給大家，或是做些其他對高雄有幫助的事。「不然只是躲在螢幕背後嘴砲，現實生活中會改變什麼嗎? 高雄會因為你兩句話就變好嗎？」

如果今天沒有替自己的平台發聲，「那你想想網路謠言會傳得多可怕？」波特王坦言管不了政治的坑有多深，也管不了那麼多人，能每個月定期做公益，幫助那些真的需要幫助的人，心中已經很滿足也很感恩了。

波特王說自己不是聖人，真心要某些酸民放下成見太難，畢竟懂得人早就懂了，不懂的人我也只能讓他留在原地哭哭，「有教無類我做不到，何況我也不確定對方是不是人類」。正面迎戰酸民「但有種就開你真實的帳號來，順便跟大家分享一下你為高雄這座城市做了什麼。」

過去代言高雄，今日與蔡英文合作拍片，屢遭無妄之災，不過波特王都堅定立場，霸氣反擊，也讓網友大讚「有guts！！！」

(中時電子報)