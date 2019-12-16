中央研究院接受政府委託、101年建置的「台灣人體生物資料庫」（Taiwan Biobank），到今年11月底，收案數已突破12萬。中研院長廖俊智今表示，預計在113年前收集20萬筆國人生物基因數據，藉此找到台灣民眾慢性疾病的原因，以協助精準醫療。

「台灣人體生物資料庫」針對30歲至70歲國人進行基本的身體檢測（身高、體重、體脂肪、腰臀圍、血壓、脈搏、骨密度檢測與肺功能檢測等）、30毫升血液和15毫升尿液的檢體採集，以及健康相關問卷，並將檢體進行「基因定型」。

人體有30億個基因位置，「台灣人體生物資料庫」透過「基因定型」挑選出65萬個可以代表台灣的人特有基因的基因位置。2015年即藉此從65萬個基因位置與交叉比對，找出其中41個與糖尿病相關，並結合其他危險因子（如肥胖、抽煙等）的數據，成功建立高精準度的預測指標。

中研院生醫所、台灣人體生物資料庫學會今明兩天舉行「台灣人體生物資料庫學會年會暨人體生物資料庫之永續經營與ELSI治理國際研討會」，副總統陳建仁、廖俊智及近百名學者專家與會。

陳建仁表示，發展精準醫療有賴生物資料庫作為後盾，中研院建置的台灣人體生物資料庫是全國第一個、也是規模最大的人體生物資料庫。針對國內31家人體生物資料庫，行政院積極推動「台灣精準醫療Biobank整合平台」，盼活絡整體生物資料庫運用，推動台灣醫療生技研究與精準醫療發展。

廖俊智表示，中研院建立的「台灣人體生物資料庫」是台灣為未來生物醫學發展所建置最大規模的基礎建設，為我國唯一具長期回溯追蹤可能性的族群生物資料庫。迄今參與民眾已突破12萬人，完成10萬人全基因定型晶片實驗，提供國內外學研與產業分析應用，以利擬定本土常見疾病成因的分析與治療。

台灣人體生物資料庫主持人李德章說，「台灣人體生物資料庫」追蹤2萬名原本健康民眾的生活型態及運動狀況，這些年來，其中有300個人發生癌症，發生率是1.45％。這個資料庫長期累積下來，將對醫界進行精準治療癌症很有幫助。

(中時 )