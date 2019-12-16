中環(2323)將於12月31日完成儲存媒體品牌Verbatim股權移轉，在完成移轉後，扣除雙方重覆營收，預估將可增加中環2020年合併營收約60億元，未來品牌跟製造佔比將各約50%，在Verbatim挹注下，中環集團年營收成長可望達50%，中環表示，未來公司營運重心將轉為專注於品牌行銷及文創休閒產業的經營，希望明年獲利比今年好。

中環併購Verbatim預計於今年12月31日完成股權移轉，Verbatim產品涵蓋光碟片(約佔44%)，Flash約佔26%，HDD約佔16%，Lighting約佔5%，其他約佔8%，科技材料約佔1%，公司共有歐洲、美國、日本、太平洋地區4個子公司，完成併購後，中環不僅產品線從光碟擴大至SSD、硬碟及電子周邊產品，更可擁有全球品牌與通路，成為全球儲存解決方案大廠，為中環創造新的成長動能。

就中環本身業務來看，光碟製造約佔中環集團合併營收約80%，文創餐飲約佔10%，其他製造約佔10%，據中環內部初估，扣除雙方重覆營收，合併Verbatim後，預估2020年將可增加中環營收約60億元到70億元，帶動2020年集團合併營收年成長50%。

中環董事長翁明顯表示，併購Verbatim後，公司將只保留光碟產品製造，營運重心轉為專注於品牌行銷，全力拓展海外市場。

除光碟本業，中環近年積極布局休閒文創產業，經過中環近幾年努力，陽明山美軍聚落區以老屋新生方式已成功打造「比夢生活園區」，並打響知名度，翁明顯也計畫在台南等地區複製類似的園區，擴大中環文創休閒產業規模。

中環前3季稅後盈餘為1.45億元，每股盈餘為0.13元，累計前11月合併營收為66.4億元，年減16.94%，中環表示，期待明年獲利比今年好。

(時報資訊)