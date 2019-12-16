中鋼(2002)董事長翁朝棟上周六(14日)在中鋼48周年廠慶活動上表示，展望明(109)年鋼鐵市場，隨著亞洲各鋼廠1月的盤價皆陸續開漲盤，審慎樂觀預期第一季的鋼價景氣可望逐步回升。

中鋼指出，隨著美中第一階段貿易協議達成共識，可望讓鋼市加速回溫，預期明年第一季鋼價景氣將落底後逐步回升，看好3月起鋼價可望大幅反彈。同時，也規劃新盤價制度，未來開盤將力求公平合理，為產業發展建構更健全的機制。

中鋼明年首季內銷盤價開低盤，以提振國內市場買氣，隨著國際鋼價齊強彈，中鋼明年第二季以後之盤價可望強勁反彈。上周外資買超中鋼30135張，中鋼今股價開平為23.7元。鋼價明年農曆年後看漲，中鴻(2014)、新光鋼(2031)等營運可望受惠，今早此兩檔股價上攻力道較強勁。

近月國際鋼價一路走揚，其中，美國鋼價持續走升，且市場預期美國鋼廠可能第四輪漲價。美國當地熱軋流通行情每公噸達到620美元以上，較第一波起漲點已上漲逾110美元，漲幅超過20%。

同時，大陸寶鋼剛開出的2020年1月盤價，全面上漲，其中熱軋每公噸大漲人民幣200元，且鞍鋼熱軋也大漲人民幣150元，還有越南、印度等亞洲鋼廠的熱軋報價均上漲；另外，台塑河靜鋼廠明年1月熱軋每公噸上漲20～25美元，2月報價每公噸再漲15～20美元。

(時報資訊)