台中市林姓男子近日以投資公司名義，騙走全台角頭6億元後人間蒸發，連昔日恩人都不放過，此舉觸犯江湖大忌，也讓林男的「大哥」D姓角頭決定清理門戶，發出2500萬元江湖懸賞令，高額賞金也讓黑白二道蠢蠢欲動，摩拳擦掌，各顯神通找人中，也恐讓台中陷入腥風血雨。

CTWANT 火線追擊》「教父」徒孫狠噱全台角頭捲6億 黑白道爭搶2500萬懸賞

據了解，林男是台中知名黑道，年輕時跟在D姓角頭身邊，D姓角頭又是「憨面」李照雄的左右手，林男也因而被歸類為「憨面大仔」的徒孫輩，而在李照雄過世後，D姓角頭成為當地一方之霸，昔日是小弟的林男因而出頭天，靠著「博弈事業」和詐騙集團迅速累積財富，終於成為別人口中的「老大」。

但林男疑因沉溺天九牌而積欠鉅額賭債，去年又因詐欺案而被重判12年徒刑，他因此決定「幹最後一票」，以投資博弈公司為名要求老大們入股，再假藉開公司需要資金而標了10多個會，短時間內就籌措到六億元，但上月中旬突然留下一封遺書就人間蒸發，連父母妻兒都不知道林男去向。

林男詐騙的對象還有不少是自己的昔日恩人，許多過去的大哥都解囊幫忙，連「大嫂」投了幾千萬，此行徑嚴重犯了「江湖大忌」，也讓D姓角頭決定「清理門戶」。

據悉，該角頭上月中發出2500萬懸賞令，將林男的照片和身分證正反面公諸於世，要求台灣親友轉發，表明「不抓到人不放棄」的決心一但逮捕林男，便憑人換錢。

而林男行蹤則是眾說紛紜，有人認為他躲回老本營菲律賓，也有消息指出他把錢透過地下匯兌轉到中國，人已經到了對岸風流快活，但也有人認為如今風聲鶴唳，林男還帶著大筆現金在台灣避風頭，台灣黑道則是摩拳擦掌、蠢蠢欲動，大顯神通找人中。

而選戰倒數進入最後一個月，據悉，雖沒有人報案，但台中警方已接獲情資，近日不斷約束各方勢力，要老大們管好自家小弟，別在逮人時動刀動槍甚至鬧出人命，深怕在敏感時刻有任何差池，但此追緝令就像枚無聲震撼彈，恐讓本就不平靜的台中陷入腥風血雨。

李照雄於2010年因病過世，有108輛靈車護靈，還有上萬小弟為他送行。（圖／報系資料庫）

(中時電子報)