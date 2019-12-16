工業用蝶閥大廠捷流閥業預計2020年1月6日興櫃轉上櫃掛牌，配合初次上櫃辦理現金增資3,542張，今（16）日起競拍，每股底價68.42元；24日至26日公開申購，每股承銷價暫定為78元。

捷流閥業配合初次上櫃辦理現金增資3,542張，採溢價方式辦理，公開承銷股數80％競價拍賣、競拍底價為68.42元，另外20％採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.14倍為上限，承銷價暫定為78元。現金增資後，股本增加至3.91億元。

捷流指出，依全球市場研究機構TrendForce集邦科技報告，預估2022年全球智慧製造市場規模逼近3,700億美元，2019年至2022年，年複合成長率達10.7％，創造精密傳動、控制元件、數據收集與運算等相關將會是未來趨勢。捷流閥業的蝶閥、球塞閥、控制閥等智能化產品，可搭配高階伺服驅動控制及通訊介面，達到客戶需求，配合提供自動化規劃，必能在智慧工廠發展趨勢中扮演重要關鍵性角色。展望未來，捷流閥業可望在多年累積穩定客戶營收持續堆疊下，隨產業朝向智慧製造及智能工廠的趨勢，帶動客戶需求增加，為捷流未來營運增添成長動能。

捷流閥業表示，捷流閥業受惠於環保意識提升、安全標準日益趨嚴及中美貿易後全球製造業板塊移動，帶動捷流閥業低中高端閥門產品出貨依舊暢旺，前三季稅後淨利2.2億元，EPS為6.18元，改寫歷史新高。11月合併營收1.89億元，年增39.07％；前11月營收22.01億元，年增29.15％，繳出超越去年度營收18.35億元的亮眼成績單。

(工商 )