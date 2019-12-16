華城電機前三季轉虧為盈，從去年同期每股虧損0.39元轉為盈餘，EPS為0.83元。11月因民營及外銷大幅增長，合併營收攀升至7.76億元，不單比去年同期大幅增加104.45％，也創同期新高；前11月合併營收55.71億元，較去年同期增加9.31％。

華城今（16）日下午參加法說會，說明未來營運展望，股價先表態，上漲0.35元以29.05元開出，目前持續上漲。

華城第三季合併營收雖從去年同期16.36億元降至13.29億元，營業成本下降，營業毛利增加至2.65億元，營業利益1.03億元、稅前淨利從去年同期0.40億元倍數增加至1.14億元，本期淨利1.36億元，EPS從去年同期0.08元倍增至0.52元。

華城前三季合併營收35.53億元，營業利益為0.96億元，稅前盈餘2.71億元、本期淨利2.20億元，EPS回升至0.83元，比去年同期每股虧損0.39元大幅好轉。

(工商 )