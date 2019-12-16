飲食習慣影響，中風年齡層不斷下降，但調查顯示，有高達50.9％的人不知道造成中風的真正原因，醫師指出，除了一般認知的嘴歪眼斜意外，包括手麻、吞嚥困難、眩暈、頭痛等，都有可能是中風前兆，日本研究指出，每天攝取咖啡或綠茶竟能有效預防中風。

根據美國心臟協會中風期刊報導，日本國立腦心血管中心小久保義弘博士研究指出，每天喝2、3杯綠茶的人與完全不喝綠茶的人比起來，腦中風的風險下降14％；此外，1周喝3杯以上咖啡的人，與完全不喝咖啡的人比起來，腦中風風險也下降1成多。小久保義弘博士團隊說明，有可能是綠茶或是咖啡中含有保護血管的物質，或是壓抑血糖值的物質，使得罹患腦中風的風險降低。

預防雖然重要，不過《早安健康》報導，台大心血管權威黃瑞仁醫師提醒，若發生嘴歪眼斜、一側或兩側肢體無力麻木、言語不清、吞嚥困難、流口水、眩暈、嘔吐、頭痛、步態不穩、運動失調等，都有可能就是中風的前兆，最好立刻就醫。尤其曾經發生過小中風的人，未來中風的機率更是一般人的4到5倍，一定要格外注意。

(中時電子報)