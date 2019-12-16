斑腿樹蛙也是好幫手！帶雨林室內館（穿山甲館），常可以見到保育員穿著潛水裝清理水池內的懸浮物；昆蟲館運用生態邏輯所請出「臨時幫手」-外來種斑腿樹蛙蝌蚪，牠們不僅能夠協助清理生態箱裡水棲昆蟲吃剩的食物殘渣，說不定還能充作水棲昆蟲覓食菜單上的佳餚。

外來種斑腿樹蛙（吳倩菊攝）。（台北市立動物園提供）

民眾到昆蟲館的水棲昆蟲區，常看到生態箱裡有蝌蚪，甚至已經長出4隻腳，和解說牌上標示的物種似乎完全不同，是保育員「累」了嗎?連昆蟲和青蛙都傻傻分不清，其實這些蝌蚪是保育員特別請來的「幫手」，協助將昆蟲吃剩的食物殘渣清理乾淨，避免浪費食物，並達到零廚餘、保持水質穩定的目標。

民眾到昆蟲館的水棲昆蟲區，常看到生態箱裡有蝌蚪，甚至已經長出4隻腳。（台北市立動物園提供）

台北動物園自從開始徵集志工，定期移除外來種斑腿樹蛙以來，保育員就從生態上掠食、捕食的架構思考，讓部分斑腿樹蛙的卵泡孵出小蝌蚪，提供給肉食性的水棲昆蟲吃，結果發現斑腿樹蛙蝌蚪也是清理生態缸的好幫手，會將掉落在石頭縫裡的食物殘渣全部吃光，比起保育員自己用水管來清除這些殘渣，顯得更有效率。

狄氏大田鱉若蟲捕食斑腿樹蛙蝌蚪。（台北市立動物園提供）

昆蟲館的水棲昆蟲區，龍蝨和負子蟲雖然都是吃肉一族，但覓食的方式各不相同，負子蟲具有刺吸式口器，捕食方式主要採坐等方式，當獵物在一定範圍內時主動出擊，也會在水域的底層翻攪覓食。龍蝨的幼蟲口器也是刺吸式，但咬住獵物會先釋放麻醉劑，等獵物停止掙 扎後再釋放消化液進行吸食，成蟲的口器則轉變為咀嚼式，因視力差，多靠觸覺及嗅覺偵測獵物前往覓食。

保育員讓部分斑腿樹蛙的卵泡孵出小蝌蚪，提供給肉食性的水棲昆蟲吃。（台北市立動物園提供）

這兩種昆蟲遇到蝌蚪，究竟是和平相處還是獵人與獵物的關係呢？根據保育員的觀察，龍蝨根本懶得捕食蝌蚪、寧願找腐肉來吃；而負子蟲比起捕捉蝌蚪，更喜歡「主廚推薦」的紅蟲，因此本來有可能被充當為食物的蝌蚪，反倒成了小朋友觀察的對象，還可以觀察到牠們各個不同階段的變態過程。動物園提醒大家，要慎選清理水棲生態缸的助手，如果用了非本土的動物，千萬不要把牠棄養到野外。

龍蝨幼蟲捕食斑腿樹蛙蝌蚪。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)