62歲林姓男子，因見胞姊投入股市獲利頗豐，決定炒股撈一筆，遂鎖定上櫃股票「永純」、「利機」、「精聯」、「達輝」4檔股票，以沖洗式手法炒高股價，不法獲利逾1600萬元。台北地檢署依違反《證交法》起訴林男，檢方因林男胞姊曾涉炒股案目前遭通緝，懷疑她亦涉案，另分案偵辦。

起訴指出，林男因見胞姊縱橫股市多年，獲利頗豐，但自己經濟狀況欠佳，遂仿效胞姊及其他股市炒手的「沖洗式」炒股手法，連續高價買入或低價賣出，製造股票活絡的假象，吸引投資人進場來炒作股票，並鎖定資本小、公開市場流通籌碼較少的上櫃公司作為炒股標的。

林男自2016年8月8日至9月12日止，使用陸姓人頭戶下單買賣永純化學工業股票，買進610張、賣出1163張，實際獲利及擬制性獲利合計440萬8000元。

林男另於2016年10月11日至11月21日，買賣利機企業股票，買進1275張，賣出1705張，實際獲利及擬制性獲利合計171萬2000元。2016年11月22日至12月22日，林男買賣精聯電子股票，買進568張，賣出1103張，實際獲利及擬制性獲利合計553萬1000元。

此外，林男於2017年1月1日至2月17日止，下單買賣達輝股份公司股票，買進844張，賣出1142張，實際及擬制性獲利合計464萬7000元，合計林男炒作永純、利機、精聯、達輝4檔上櫃股票，不法獲利1629萬8000元。案經調查局台北市調查處移送偵辦。

檢方調查期間，林男已先繳回不法所得140萬元，檢方依違反《證交法》起訴林男。

(中時 )