台塑集團強化子公司垂直整合，旗下記憶體大廠南亞科（2408）將成為記憶體封測廠福懋科（8131）最大股東，強化雙方工程、封測等方面策略合作。福懋科今早開高1.29％後放量穩揚，早盤最高上漲2.45％至35.6元，登7月中以來5個月波段高點。

此外，台塑旗下IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）亦基於財務投資規畫，擬取得福懋科3％股權，可望強化雙方未來產品設計與技術等合作。南電今早持平開出後走揚，早盤最高上漲1.78％至48.7元。

平織布大廠福懋（1434）13日傍晚召開聯合重訊記者會，宣布擬於今日以鉅額逐筆交易方式，處分不超過70,756張福懋科持股，由南亞科及南電以每股35.65元分別取得57,489張、13,267張，總交易金額25.22億元，處分利益估達29.97億元，挹注每股盈餘約1.77元。

福懋總經理李敏章表示，此次處分持股主要為活絡資產、籌措投資資金需求，並同時引進策略投資人，提升營運績效。透過此次交易，南亞科對福懋科持股將自19％提升至32％，福懋對福懋科持股將降至30.68％，不再列入合併報表、改依權益法按持股比例認列獲利。

南亞科代理發言人吳志祥表示，福懋科長期為南亞科後段封測主要合作夥伴，此次擬斥資20.5億元取得57,489張、約13％持股，更能強化雙方未來產品工程、封測等方面策略合作，提升整體營運績效、增加市場競爭力，對公司未來營運、財務及股東權益均有正面助益。

南電則基於財務投資規畫，擬斥資4.73億元取得福懋科13,267張、約3％持股。發言人呂連瑞表示，福懋科長期以來配息穩定，也是南電載板下游封裝廠，透過此次投資，能強化雙方未來產品設計與技術等方面合作，有助公司未來發展。

(時報資訊)