上周五國際原油期貨收漲，因中美雙方確認達成第一階段協定，關稅威脅暫時緩和，提振市場風險情緒，油價持續走高，創近三個月收盤新高，其中美國原油漲1.5%，周漲1.5%，倫敦原油漲1.6%，周漲1.3%。

美國NYMEX-1月原油期貨收漲0.89美元，報每桶60.07美元，1月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.99美元，1月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.66美元；倫敦ICE-2月布倫特原油期貨收漲1.02美元，報每桶65.22美元。(商品行情網)

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