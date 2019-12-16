《國際油價》上周五國際原油創近三個月收盤新高 10:172019/12/16 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上周五國際原油期貨收漲，因中美雙方確認達成第一階段協定，關稅威脅暫時緩和，提振市場風險情緒，油價持續走高，創近三個月收盤新高，其中美國原油漲1.5%，周漲1.5%，倫敦原油漲1.6%，周漲1.3%。 美國NYMEX-1月原油期貨收漲0.89美元，報每桶60.07美元，1月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.99美元，1月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.66美元；倫敦ICE-2月布倫特原油期貨收漲1.02美元，報每桶65.22美元。(商品行情網) (時報資訊) #美國 #原油 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 美曬加州驕傲 竟是陸製船塢 04:092019/12/12 焦點新聞 《商情》買盤進場，支撐周三LME期鎳漲逾3.3％ 10:002019/12/12 財經 下周油價要反漲了 將創3個半月新高點 16:132019/12/12 財經 《國際油價》中美貿易關係趨好，周四國際原油收漲 10:172019/12/13 財經 中美貿易情勢緩解 人民幣匯率漲回「6」 15:112019/12/13 財經 緬甸國際航空與雄峰旅行社合作開「台北－曼德勒(瓦城)」包機 03:052019/12/14 旅遊 網紅開箱把妹神卡 美國運通「黑卡」顛覆凡人想像 16:102019/12/14 生活 中美達貿易協議 美行業協會歡迎 17:142019/12/14 財經 美國財長：美國並未將美元當作武器 08:092019/12/16 財經 《商情》觀望氣氛濃，打壓上周五LME基本金屬期貨多數下跌 10:002019/12/16 財經 財經熱門新聞 驚！才1個月…台積電5奈米爆驚人突破 - 財經 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 5G iPhone露敗象？知名蘋果分析師曝拖油瓶 - 財經 1分鐘財經掃描》大選倒數 外資驚曝買股策略 - 財經 百萬散戶爭相申購和潤 背後忽略2件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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