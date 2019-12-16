1.南亞科(2408)：擬投20億元躍居福懋科最大股東，早盤股價開高走高逾3%反應，突破80元關卡。

2.華邦電(2344)：外資連兩日買皆超逾萬張，帶動股價續漲約3%，登近15月波段高點、達19.85元。

3.威剛(3260)：產業面向好，獲三大法人擴大買超，股價續漲至66.5元，登16個月波段高點。

4.久元(6261)：外資12月2日以來日日買超，推升股價同步揚升，今早量能再升溫，股價躍過50關達51.9元、漲幅逾6.5%。

5.台積電(2330)：ADR上周五收跌0.61%、合台幣每股約353.19元，早盤股價一度回調至336元。

6.和泰車(2207)：外資連六個交易日買超，推升早盤股價續漲近2%。

7.新光鋼(2031)：產業回暖，上周五獲三大法人聯手擴大買超1100張，激勵早盤股價穩漲逾3%。

8.帆宣(6196)：半導體廠擴產挹注業績，股價走高在88元上方蓄勢，拚再戰高點。

9.弘塑(3131)：台積電提高明年資本支出加持，早盤攻高4%，企圖再朝300元叩關。

10.宏盛(2534)：現金減資換發新股今上市買賣，開盤後走高2%。

11.致茂(2360)：Q4業績上層樓、明年會更好，股價觸底反攻，開盤後強勢走高1%。

12.泰昇-KY(8480)：12月營收仍有高點可期，股價處高檔整理多方開始蠢動，漲幅超過1%。

13.橘子(6180)：《天堂M》二周年慶將為本季營運加溫，股價再探57元未失守，多方反擊攻高1%。

14.中租-KY(5871)：基本面優勢+法人調節但股價未再破底，早盤走高1%回到5日線上。

15.艾美特-KY(1626)：完成1.2萬張現增案，早盤跳漲4%，收復周線，向30元靠攏。

16.宏泰(1612)：12月出貨轉佳，Q4有望轉盈，明年會更好，早盤漲逾2%。

17.華新(1605)：入列台灣高股息指數，23日生效，外資13日轉買超1872張，早盤站穩15元之上、續創波段新高。

18.網家(8044)：三大法人13日賣超220張，早盤空軍壓境，跌破百元，創1年來新低。

19.永彰(4523)：早盤多頭續強，漲逾3%，改寫前高。

20.新光金(2888)：年底作帳行情可期，三大法人13日買超逾3.6萬張，早盤追過前高。

21.環球晶(6488)：明年上半年將匯回逾100億元的境外資金，將投入高階半導體晶圓、SiC 晶圓等四大領域，外資買超8日計5863張，股價漲3.11%。

22.台郡(6269)：5G手機天線需求強勁，昆山擴廠子公司投逾5億元買地，股價漲5.03%。

23.友達(2409)：面板止跌、外資升評，外資買超2日計37708張，股價漲3.86%。

24.群創(3481)：TV面板喊漲20%，內嵌式觸控產品獲青睞，規劃2020年底前銷日本，外資買超6日計54018張，股價漲4.27%。

25.中美晶(5483)：擬以9.03億元向兆遠購買位於竹南科學園區的廠辦大樓，將作為未來營運生產使用，股價漲1.9%。

26.彩晶(6116)：面板止跌，外資買超2日計9142張，股價漲3.64%。

27.華通(2313)：無線耳機PCB供應商，蘋果與非蘋穿戴裝置出貨本季穩健成長，明年業績看俏，股價漲2.62%。

28.博智(8155)：受惠伺服器白牌用PCB訂單成長，以及工業電腦等應用需求回穩，法人估計，第4季營收可望季增近一成，全年營運逐季改善，股價漲4.48%。

29.瑞儀(6176)：蘋果MiniLED背光模組獨家供應商，傳蘋果最快將在2020年推出MiniLED背光產品，包括高階的12.9吋iPad Pro和16吋MacBook Pro，股價漲3%。

30.牧德(3563)：持續布局5G相關產業應用及Smartcamera，力拚明年營運重回成長，外資買超8日計604張，股價漲8.33%。

31.頎邦(6147)：大單到手，本月營收可望明顯回升，早盤上漲近2%，一度衝上波段新高價。

32.精元(2387)：18號法說行情點火，且蘋果題材續發酵，買方擁簇，股價強漲逾4%，再登一個月半高點。

33.奇鋐(3017)：5G加上三星折疊機題材助陣，晨盤上漲逾3.5%。

34.超眾(6230)：越南建廠搶手機散熱，今年營運拚創新高紀錄，明年成長亦樂觀，早盤挾量高漲逾8%。

35.旺宏(2337)：甩三大法人近2日轉賣超逾3萬張，市場買單再點火，股價走揚近2%。

36.昂寶-KY(4947)：強攻8K市場，外資連4日買超，晨盤續漲，飆上216元漲停價，續登波段新高。

37.仲琦(2419)：明泰重聘聯姻利多持續發酵，帶動股價連拉2根漲停，仍有近170萬張排隊搶著買。

38.合一(4743)：11月營收大躍進，激勵開盤跳空大漲近5%，衝上30元。

39.宏和(1446)：11月營收年增逾倍，早盤急拉大漲5%，攻克月線。

40.大統創新(1470)：業績題材點火，開盤直衝漲停，來到本月最高。

41.明泰(3380)：入股仲琦題材續熱，早盤走揚2%，站穩季線。

42.宏達電(2498)：蘋果執行長庫克點名AR將成為下一個系統平台，多頭給予掌聲，晨盤強彈4%，收復季線及半年線。

(時報資訊)