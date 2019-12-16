人民幣兌美元中間價16日報6.9915，較上日（13日）7.0156，漲241點，創8月6日以來新高。

中間價較上日下午4時30分收報6.9839，跌76點；較晚上11時30分夜盤收報7.002，升105點。

在岸人民幣10：10報6.9986，貶134點或0.1918％，離岸人民幣報6.9956，貶191點或0.2738％。

(工商 )

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