人民幣中間價漲241點 逾4個月高 10:202019/12/16 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價16日報6.9915，較上日（13日）7.0156，漲241點，創8月6日以來新高。 中間價較上日下午4時30分收報6.9839，跌76點；較晚上11時30分夜盤收報7.002，升105點。 在岸人民幣10：10報6.9986，貶134點或0.1918％，離岸人民幣報6.9956，貶191點或0.2738％。 (工商 ) #人民幣 #10 #高人 #離岸 #11 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-電腦設備》喬鼎前11月營收年減逾三成，蘋果新品助攻後市 09:092019/12/12 財經 台股逐洞賽－倫元投顧分析師陳學進 17:592019/12/12 財經 躉購費率公聽會 開發商：希望明年度費率不降 18:212019/12/12 財經 時碩11月及前11月合併營收 均創同期新高 20:472019/12/12 財經 台灣機械設備前11月出口 因貿易戰而負成長 21:072019/12/12 財經 川普投顧發威！台指期直奔12000點大關 09:202019/12/13 財經 台積電早盤續創新高 台股1萬2行情在望 09:192019/12/13 財經 宏泰電工11月及前11月合併營收均衰退 10:502019/12/13 財經 《興櫃股》松果購物雙12單日交易額創開站歷史次高，年成長達110％ 11:252019/12/13 財經 本土品牌強力競爭 陸iPhone銷量崩跌 13:342019/12/13 兩岸 財經熱門新聞 驚！才1個月…台積電5奈米爆驚人突破 - 財經 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 5G iPhone露敗象？知名蘋果分析師曝拖油瓶 - 財經 叫陣…決戰3奈米！台積電死敵弱爆了 - 財經 百萬散戶爭相申購和潤 背後忽略2件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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