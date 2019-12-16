隨著韓國瑜將代表國民黨參選2020總統大選，其夫人李佳芬的一言一行也引發外界關注。高雄巿議員陳致中曾批評，韓上任後，所謂夫人幫、夫人圈皆佔據要職。國民黨台中市第一選區立委參選人林佳新稍早直言，與其說夫人幫，不如說佳芬幫，「李佳芬能幫就幫」。

林佳新在臉書撰寫「來自美國那頭的煩惱」一文。他指出，電話那頭煩惱的是花生怎麼了？高麗菜怎麼了？林佳新那裡的芋頭價格好嗎？「風災的災民要重拾農業我們去看怎麼幫忙好嗎？佳新我們怎麼幫忙？」

林佳新提及，走在田間小路、崎嶇鄉野、山區，李佳芬總是碎念「怎麼這樣」、「為什麼都不幫忙」，答應幫忙的事，只要問她，操著台語口音的李佳芬總是說「看袂落去阿，阿無要安抓」。

林佳新直言，大家不在意的李佳芬在意，當她說出「佳新你感覺怎樣？」他總回「好，我們處理」。他認為這就是他所認識的李佳芬，「佳芬幫」也就是「李佳芬能幫就幫」。林佳新還透露，李佳芬是個有溫度的人，突然問林佳新哪時候造勢，「真的讓我嚇一跳」。

(中時電子報)