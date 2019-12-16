1970年代拯救紐約免於破產命運，並曾在柯林頓政府時期出使法國的華爾街傳奇人物羅哈丁辭世，享耆壽91歲。

羅哈丁（Felix Rohatyn）的兒子向「紐約時報」（The New York Times）證實，羅哈丁昨天在曼哈頓的自宅辭世。

羅哈丁1928年出生於奧地利維也納一個富裕的猶太家庭，祖父是銀行家。納粹德國期間，羅哈丁家族被迫逃往法國。德軍進入法國後，羅哈丁和母親歷經曲折的旅程，於1942年抵達美國。

羅哈丁來美後，很快就精通英文，一度擔任當時在紐約工作的法國女歌手愛迪琵雅芙（Edith Piaf）的英文家教。羅哈丁後來進入金融圈，成為擅長交易的併購專家。

羅哈丁師承法國金融家梅耶（Andre Meyer），梅耶當時掌管投資銀行Lazard Brothers（現在的Lazard）。羅哈丁表現亮眼，梅耶說他青出於藍而勝於藍。羅哈丁1960年成為合夥人。

羅哈丁逐漸成為政商領袖信任的夥伴和顧問，以能找到各方都能接受的解決方案聞名，因此有「喬事人」的稱號。

1970年代，紐約市債台高築瀕臨破產邊緣，當地政治領袖向羅哈丁求助。然而，讓紐約市財政重返健全的工作比預期艱困，即使紐約市在1980年終於達到預算平衡，羅哈丁仍繼續肩負重任。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）在臉書貼文讚揚羅哈丁：「幼時，他逃離納粹的壓迫；成年時，他帶領這個他稱為家的城市重建。」

羅哈丁1992年美國總統大選支持獨立候選人裴洛（H. Ross Perot），而未能說服最後勝選的柯林頓（Bill Clinton）讓他出任財政部長。羅哈丁是民主黨的一大金主。

羅哈丁未能出任財長，但在1997年獲得出使法國的機會，接替在法國受到歡迎的哈里曼（Pamela Harriman），擔任駐法大使。

友人說，羅哈丁是這個職務的不二人選。他不但瞭解法國，更能說一口流利的法文，而且還是法國前總統密特朗（Francois Mitterrand）的朋友。法國政府1983年頒給他代表法國最高榮譽的榮譽軍團勳章。

(中央社)