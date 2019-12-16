網紅波特王日前合體蔡英文總統拍片，不料昨波特王在網路上自爆，因為在片中提到「總統」兩個字，慘遭中國新媒體合作方解約。

昨晚國民黨總統候選人韓國瑜在臉書直播中表態，「政治歸政治，經濟歸經濟」，為波特王抗議，也呼籲兩岸互動和平交流，大陸這些廠商不要懲罰波特王。今早約11點，波特王也將透過所屬公司召開記者會對外說明。

(中時 )