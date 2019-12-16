波特王與蔡英文拍片生波 公司出面說明 10:312019/12/16 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 網紅波特王與蔡英文總統拍片生波，今早11點將對外說明。（翻攝波特王臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 網紅波特王日前合體蔡英文總統拍片，不料昨波特王在網路上自爆，因為在片中提到「總統」兩個字，慘遭中國新媒體合作方解約。 昨晚國民黨總統候選人韓國瑜在臉書直播中表態，「政治歸政治，經濟歸經濟」，為波特王抗議，也呼籲兩岸互動和平交流，大陸這些廠商不要懲罰波特王。今早約11點，波特王也將透過所屬公司召開記者會對外說明。 (中時 ) #波特王 #總統 #蔡英文 #創作 #韓國瑜 #網紅 #中國 #鍾明軒 #youtuber #政治 #經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 趙少康表態投韓國瑜 網讚真男人！ 08:252019/12/12 政治 韓國瑜讓民心思變 洛杉基：肯定贏超過150萬！ 12:022019/12/12 政治 蔡自認民調領先 批韓信口開河 12:352019/12/12 政治 竟比韓更紅 媒體人驚：藍另個月亮崛起？ 08:232019/12/13 政治 韓粉們準備好逆轉！九成網友認為韓國瑜會贏得選戰 15:282019/12/13 政治 目睹造勢這一幕！韓黑震驚：韓國瑜的手... 16:342019/12/13 政治 訪中央書局 韓國瑜叮嚀支持者勿推擠傷文物 22:002019/12/13 政治 韓國瑜彰化造勢湧入上萬支持者擠爆會場 疾呼要加入國際組織 17:402019/12/14 政治 波特王大膽狂撩 蔡英文竟慌了拍桌 13:232019/12/15 政治 波特王拍影片介紹高雄 也曾被罵挺韓 10:032019/12/16 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 網看完驚喊：這是誤植嗎？ - 政治 韓流未減！跟著韓造勢跑透透...攤商揭穿真民調 - 政治 韓三重深綠區造勢場空拍曝光 港媒：蔡看到會害怕 - 政治 蔡還在講話台下已走一半！從民進黨造勢看出致命傷 - 政治 波特王撩小英遭解約 背後金主超大咖 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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