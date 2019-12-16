中美宣布將簽署第一階段貿易協議，陸港股16日開盤，期貨商指出，由於中美貿易協議，整體加徵關稅規模，僅由原先的790億美元，降至707.5億美元，調降幅度有限，利多並不是這麼強，加上上周已大漲，以致於短線上陷入高檔震盪。

中美協議預定在明年元月首周，於華盛頓舉行的部長級會議上簽署，美國原訂12月15日對中國製造的手機、NB等約1,600億美元商品的新關稅將不收取，9月1日加徵的1,100億美元商品稅率將由15％減半至7.5％（協議簽署後30天生效） ，但2,500億美元商品加徵的25％關稅將保持不變。

從資金流向來看，群益期貨副總經理范振鴻指出，12月13日外資淨流入高達90.72億人民幣，是今年以來除了權重生效日外，最高的單日淨流入，不過，實際買超52.63億人民幣，這意味著資金還不確定買什麼標的。

范振鴻認為，12月15日美不加徵關稅，少了未來的不確定，以及經濟持續惡化的壓力，預期內資將敢追價，中美貿易協議這個不確定變數一旦消失，少了內資的對作，壓抑許久的A50多頭走勢應還沒結束。

(工商 )