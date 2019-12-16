網友留言。（摘自批踢踢網頁）

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今有媒體民調公布總統蔡英文施政滿意度民調，結果顯示，滿意蔡施政的為48%，不滿意度為38%。這是蔡任總統3年後，首度民調黃金交叉。但網友卻很納悶，明明感覺蔡也沒做啥事，為什麼民調突然上升這麼高？有網友更大驚，該不會是反串吧！

據《聯合報》今公布民調顯示，蔡英文施政滿意度來到48%，不滿意度為38%。對照該報5月所做的施政滿意度民調，蔡不滿意為50%，滿意度為34%，蔡施政滿意度和不滿意度已來到黃金交叉。

對於這份民調，網友kymco9999於批踢踢發文表示，小英竟然連《聯合報》滿意度民調都反轉劣勢了，而且滿意蔡總統還比上任百日（105.8.26）還高，但民調又顯示民眾對這三年生活感受沒有顯著進步佔多數，是因為有韓總這位對照組，才讓滿意蔡總統大幅增加？還是小英真的施政有方？各位如何看《聯合報》總統滿意度民調？

底下網友紛紛表示，「這誰敢信」、「老實說真的很奇怪，又沒有什麼事件，忽然變這樣」、「笑死！有做什麼嗎」、「聯合反串」、「明年再看囉」！

(中時電子報)