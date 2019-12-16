就算如今湖人明星前鋒「小皇帝」詹姆斯堪稱聯盟第一人，在他高中時期，也跟不少人一樣是個狂熱粉絲，因為詹皇上到《The Shop》節目當中坦承，自己高中時期做過最瘋狂的事情，就是全明星周末跑去飯店，從「小飛俠」布萊恩手上拿到球鞋。

「我高三那年的全明星賽在費城舉行，我還記得我在全明星周末跑到球員下榻的飯店，布萊恩親手送我一雙球鞋，」詹姆斯回憶表示，「那是我高三那年所經歷最瘋狂的事情之一。」結果隔年NBA選秀會上，詹皇就以狀元之姿加入騎士。

詹姆斯口中的高三那年全明星賽，就是2002年在費城舉行的全明星賽，當時布萊恩以西區第2高票(僅次於歐尼爾)入選西區明星隊，更在全明星賽獨拿全場最高31分，幫助西區135比120擊退東區，布萊恩也拿生涯首次全明星賽MVP。

詹姆斯也談到自己兒時的夢想，就是成為一名饒舌歌手，「我曾想過成為一名饒舌歌手，後來我發現這對我來說太難了，接著我又想成為一名演員，我一直想要演出威爾史密斯主演的電視劇『新鮮王子妙事多』，最後當然沒法如願。」

(中時 )