內政部次長陳宗彥。 (翻攝陳宗彥臉書)

內政部政次陳宗彥日前公開指導新住民「票投小黨是浪費」，引發爭議，陳宗彥雖然道歉，不過國民黨立委卻認為，陳宗彥是把行政中立當狗屁，且已經違反《公務人員行政中立法》跟《選罷法》，陳宗彥應該下台負責。

國民黨團總召曾銘宗表示，陳宗彥的公開發言，已經違反《公務人員行政中立法第四條》，公務人員應依法公正執行職務，不得對任何團體或個人予以差別待遇；也違反了第十條，公務人員對於公職人員之選舉、罷免或公民投票，不得利用職務上之權力、機會或方法，要求他人不行使投票權或為一定之行使。

曾銘宗說，陳宗彥作為內政部政次，作為《選罷法》主管機關，以他這種心態跟做法，高度懷疑內政部會不會跟中選會在大選耍賤招，做出違反行政中立的更大作為，因此要求陳宗彥現在就下台負責。

國民黨立委賴士葆說，陳宗彥管的就是「選政」，他在公開場合叫大家不要投小黨，叫大家投民進黨，投民進黨票才不會浪費，明顯違反《行政中立法》，也違反《選罷法》，意圖使人不當選，使這些小黨不當選。

賴士葆說，陳宗彥應該要下台，並強烈譴責行政院，把行政院變成蔡英文競選總部的另外一部，所有的部會統統介入這次選舉，赤裸裸地，吃相真難看，仗著國會多數，愛幹什麼幹什麼，為所欲為，視民主為無物，管選政的次長，可以大喇喇干預選舉到這樣的程度。

(中時 )