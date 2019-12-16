網紅波特王近日合體蔡英文總統拍生活影片，創下三百多萬觀看次數，不料波特王在臉書上爆料，因為在片中提到「總統」兩個字，慘遭中國大陸的新媒體合作方解約。網友對波特王風波表示看法，「以後台灣文創想找中國大陸資金合作，是不是沒灰色空間了？」、「若雙方簽合約時就一定要先聲明，免得大陸合作方被搞死」。

波特王昨（15）日晚間在臉書，貼出與對岸合作方的訊息截圖，表示先前就有向對方表明不要干涉創作內容，但如今不只干涉過頭，還把重點放在「總統」兩個字都不能出現，對方要他下架影片，和同事討論後「完全沒辦法接受」，自營一百多萬人的微博帳號，「直接被他們改密碼端走，」。波特王強調，如果不能稱呼自己國家元首為「總統」，那這筆錢不賺也罷，「這每個月損失雖然不小，但我們真的跪不下去」。

就在波特王表示要解約後，陸方「徐州自由自在網路科技公司（papitube）」昨(16日)晚則發聲明表示，要與波特王解除所有在大陸的合作關係。

國民黨總統候選人韓國瑜昨晚開臉書直播被問及此事，韓表態「政治歸政治，經濟歸經濟」，他為波特王抗議，也呼籲兩岸互動和平交流，大陸這些廠商不要懲罰波特王。今(16日)上午蔡英文受訪時表示非常遺憾，並強調台灣是自由民主社會，大家都可以自由創作，稱台灣總統也是平常的事，「總統也可以撩一下」，如果不能撩，是和民主自由很大的違背。

但對於波特王的硬頸作風，另一派網友卻有不同看法，網友jiayuan就在批踢踢政黑版發文稱，「以後台灣文創想找大陸資金合作，是不是沒灰色空間了？簽合約時就一定要先聲明，免得大陸合作方被搞死。這樣以後還能跟大陸資金合作的網紅是否都可以視為舔共網紅了？」。

其他網友留言則吵成一團，「一顆老鼠屎壞了一鍋粥？」、「不會啊，契約有規定好就好了吧」、「覺青不是不屑人民幣？」、「那是誰的問題？」、「波特王是誰？」、「簽下去在台灣就不用混惹」。

(中時電子報)