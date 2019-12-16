精元(2387)將在本周三於台中舉行法說會，精元前三季累計營收91.11億元，營業毛利9.24億，毛利率10.15%，營業淨利1.19億元，營益率1.31%，稅前盈餘4.6億元，稅後盈餘5829萬元，年增率47.53%，EPS 0.3元。

由於市場預期精元重返蘋果供應鏈，股價從今年6月的19元，一路向上飆高到47.5元。但公司今年前3季的EPS僅有0.3元，營運備受關注，總經理李明擇將主持本周的法說會，預料蘋果訂單動態將是焦點。

市場關注，蘋果新機將轉回剪刀腳式鍵盤，對精元營運的影響。券商日前出具報告，認為精元將是新設計的剪刀腳式鍵盤獨家供應商，新產能可望在下半年開始貢獻營收獲利，剪刀腳式鍵盤也將逐步取代目前緯創(3231)獨家生產的蝴蝶鍵盤。因明年剪刀腳式鍵盤Macbook出貨將較今年大增500-700%，精元可望鹹魚翻身。

(時報資訊)