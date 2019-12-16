宏達電(2498)今(16)日邀請全球頂尖博物館，包括法國羅浮宮、英國泰特現代藝術館、法國橘園美術館、德國舊國家美術館及慕夏基金會等世界級文化機構來台，共同參與由國立故宮博物院主辦、HTC協辦的「故宮南院奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」，宏達電董事長王雪紅表示，越多博物館、藝術家已開始使用虛擬實境作為新型態的創作工具，這是現在進行式。

為推廣VR藝術，國立故宮博物院也特別於北部院區文會堂策畫「新虛擬x明日實境藝術科技研討會」，特別邀請羅浮宮文化傳媒規畫部總監Dominique de Font-Reaulx、橘園美術館館長Cecile Debray、慕夏基金會董事Marcus Mucha等重量級人物前來講演，一同見證虛擬實境藝術的階段性成果。

宏達電董事長王雪紅表，藝術的虛擬實境除了讓作品能以數位永久保存，也讓人能走入畫中，零距離地沉浸、欣賞畫家筆觸的層層色彩，還能讓人瞬間飛往世界各地博物館，幫助時間、資源有限的人也能欣賞藝術品，這個活動能讓大家知道越來越多博物館與藝術家已開始使用虛擬實境作為新型態的創作工具，這是現在進行式。

國立故宮博物院院長吳密察表示，「故宮南院奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」，挑選我們故宮自己研發製作的部分數位展示成果公諸於世之外，也邀集國際知名博物館參展、更舉辦相應的文化科技研討會，探索博物館配合科技於當代說故事的巨大潛力，也為觀眾欣賞古文物、體驗新藝術提供新的可能性。

宏達電自2017年即成立HTC VIVE Arts，並積極與全世界各大博物館與美術館合作，已接連創作出許多令人驚豔的VR藝術作品，包括與英國泰特美術館共同製作的《莫里迪亞尼VR：赭石工作室》，與故宮合作並勇奪美國GLAMi Awards榮譽獎的《清明上河圖》、與法國橘園美術館齊力完成並獲2019哥本哈根國際紀錄片影展的《莫內：傾慕睡蓮》、與德國舊國家美術館攜手創作的《海邊的修道士》、目前刻正於法國羅浮宮「達文西500週年特展」展出的《蒙娜麗莎：越界視野》，另亦有與捷克慕夏基金會最新合力製作並且尚未公開的《斯拉夫史詩系列：原鄉的斯拉夫人》等作品，以上作品原著年代橫跨了9個世紀，都將於此次「故宮南院奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」展出。

(時報資訊)