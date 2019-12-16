記憶體市況隨著庫存逐步消化、供需狀況改善，DRAM市場明年上半年市況可望趨穩，明年下半年價格看漲；NAND Flash價格更提早止跌穩健向上，DRAM股及模組廠受到本土法人拉抬，股價持續上攻。

從供需面來看，上游製造商節制擴產和縮減資本支出，供給面改善，以及隨著5G、AI、車用、物聯網等新型態需求興起，2020年記憶體需求位元成長有機會高過於供給成長狀況，以DRAM市場來看，有機會明年上半年即看到供給平衡，到明年下半年有供給吃緊的情況發生，可望重啟漲價。

據研調機構TrendForce預估，2020年DRAM的供給成長12.2%，低於2019年的19%，供給面成長最大的，為伺服器用記憶體，估年成長高達20%。需求面來看，2020年需求年成長約17.5%，成長幅度最大為智慧型手機以及伺服器領域。

NAND Flash部分，隨著上游供應商庫存水位調節告一段落，預期NAND Flash價格將穩健向上，明年仍以SSD為動能之一。

隨著明年市場供需漸趨平衡，預期明年DRAM價格將逐步回穩。NAND Flash價格並於今年第三季提前落底反彈，DRAM製造廠商包括南亞科(2408)、華邦電(2344)可望隨記憶體價格翻揚而受惠，模組廠威剛(3260)、創見(2451)、宇瞻(8271)及十銓(4967)、廣穎(4973)等，在記憶體價格回穩下，明年上半年營運可望相對不淡，明年全年營運也將比今年成長。

(時報資訊)