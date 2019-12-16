交通部長林佳龍今日上午出席「Tourism 2030 全國觀光政策發展會議」。林佳龍表示，將擬定提升觀光的長期計畫，提出「觀光三箭」來擘劃未來10年願景，包含觀光局升格觀光署、推出觀光政策白皮書擘劃願景與方針、召開全國觀光大會凝聚產業共識，共同實現觀光立國的願景目標。

Tourism 2030 全國觀光政策發展會議上午在圓山大飯店舉行，總統蔡英文、交通部長林佳龍、行政院政務委員張景森、總統府資政台灣觀光協會會長葉菊蘭等人均蒞臨現場。

林佳龍致詞時表示，近幾年台灣觀光發展快速，日韓旅客逐年提升、東南亞旅客也有大幅成長，今年雖受中國政治因素干擾，但在蔡總統年初指示下，早有因應，將可能的影響降到最基，特別是行政院各部會都動起來，把拚觀光當做每一個部會自己的事，中央跟地方政府攜手合作，可說是全民參與，也看到觀光客源發展，質量提升。

像是從俄羅斯、菲律賓等國家簽證簡化服務，增加很多觀光客，交通部觀光局積極強化觀光遊憩區整建，提出多項「短期因應措施」，包含擴大國旅補助、對旅宿業提供投資獎勵跟融資，及加強國際來台旅遊市場精準行銷等，這些政策產生一定效果，拚觀光必須治標也治本，也必須中央、地方跟全民一起密切合作。

根據移民署最新統計，今年1至10月整體來台旅客數達973萬人次，比去年同期增加80萬6557人次，成長近一成，其中單是10月份，港澳旅客增6％，日韓、歐美、東南亞更大增16％，創歷年成長最大月份紀錄。上週五更迎來第1111萬來台旅客，上周一也有第200萬人次的日本旅客，全年已超越去年的1107萬人次，這也是我國連續5年觀光客突破千萬大關！

(中時 )