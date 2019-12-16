合庫對遠東航空授信案，有政治力介入？立委曾銘宗16日在財委會質詢時指出，2017年交通部民航局去函金管會「示警」，以會計師查核遠航對其繼續經營的假設有「疑義」，金管會函轉合庫中，卻加了「不宜逕行以此書函所附內容影響相關當事人權益」，指控金管會為遠航說話，相當「體貼」。

金管會主委顧立雄則回應，沒有所謂體貼不體貼，金管會本來就要轉交通部的書函給銀行，也請銀行依授信5P原則來自主評估授信，至於所謂多一句不能損及當事人權益，顧立雄說，對任何代轉其他部會的函，「後面都會帶此一句」，因為交通部民航局是示警、提配注意，如果金管會轉函時不附加此句話，直接轉函，就是要求銀行要完全相信此警示，影響銀行自主評估及公司治理。

曾銘宗指出，合庫在2016年借給遠航24.5億元，利率只有3.5％，借款用途是遠航要償還安泰銀行的借款，原借款是21億元，利息8％，轉向合庫借錢，多了3.5億元借款，利率少了4.5％，一年省了1.1億元利息；同時交通部民航局在2017年6月亦有示警金管會，金管會8月轉文時，卻要求合庫不能以此函影響借款人權益。

顧立雄強調，金管會之前對合庫的遠航授信案，作過相關檢查，檢查結果「沒有涉及不法」，只是有作業面的疏失，如遠航的關係人交易已促請改善，合庫在貸後管理工作上也有疏失，也要求改善，之後金管會將持續關注遠航授信案的債權確保問題。

(工商 )