接軌精準醫療，各國紛紛建立人體生物資料庫，從中探索疾病與人體生物因子的關聯。中央研究院接受政府委託、101年建置的「臺灣人體生物資料庫」（Taiwan Biobank），迄今（108）年11月底，收案數已突破12萬。

中研院院長廖俊智表示，該資料庫目標在113年收集20萬筆國人生物基因數據，也將持續追蹤參與者的健康變化情形。透過這些龐大的各類數據，最終找到臺灣民眾慢性疾病原因，協助擬定治療和預防策略。

由中研院生物醫學科學研究所、臺灣人體生物資料庫學會主辦的「臺灣人體生物資料庫學會年會暨人體生物資料庫之永續經營與ELSI治理國際研討會」，今（16）日舉行開幕式，副總統陳建仁、中研院廖俊智院長、臺灣人體生物資料庫主持人李德章、國家衛生研究院特聘研究員蔡世峯、臺灣人體生物資料庫學會理事長何弘能等人出席，近百名學者專家與會。

為期二日的會議聚焦在人體生物資料庫之永續發展、精準醫療倡議等議題，也舉辦圓桌論壇，針對生醫產業發展之倫理治理與法規調適進行對話。副總統陳建仁致詞表示，發展精準醫療有賴生物資料庫作為後盾，中研院建置的臺灣人體生物資料庫是全國第一個、也是規模最大的人體生物資料庫，成立近8年來不僅建立多中心單一收案的典範模式，更是全國唯一榮獲「個資保護」與「資安管理」雙重國際ISO認證。針對國內共31家人體生物資料庫，行政院積極推動「臺灣精準醫療Biobank整合平台」，盼活絡整體生物資料庫運用，推動臺灣醫藥生技研究與精準醫療發展。

廖俊智指出，中研院建置的「臺灣人體生物資料庫」是臺灣為未來生物醫學發展所建置最大規模的基礎建設，為我國唯一具長期回溯追蹤可能性的族群生物資料庫。迄今參與民眾已突破12萬人，完成10萬人全基因定型晶片實驗，提供國內外學研與產業分析應用，替國家奠定基因體研究的堅實基礎，以利擬定本土常見疾病成因的分析與治療。

「臺灣人體生物資料庫」針對30至70歲國人進行基本的身體檢測（包含身高體重、體脂肪、腰臀圍、血壓、脈博、骨密度檢測與肺功能檢測等）、30ml血液和15ml尿液的檢體採集，以及健康相關問卷（包含生活習慣、飲食習慣、生活環境暴露、生育史、個人疾病史、家族病史等），並將檢體進行「基因定型」。人體有30億個基因位置，透過「基因定型」挑選出65萬個可以代表臺灣人特有基因的基因位置。2015年即藉此從65萬個基因位置交叉比對，找出其中41個與糖尿病相關，並結合其他危險因子（例如：肥胖、抽煙等）的數據，成功建立高精準度的預測指標。

此次年會邀請來自日本、澳洲、菲律賓、韓國、香港等國際專家學者與會，其中，日本國立大學法人滋賀大學校長Ryuichi Ida為現任聯合國教科文組織（UNESCO）生命倫理委員會主席。中研院劉扶東副院長、陳定信院士、陳垣崇院士也在會中獲頒臺灣人體生物資料庫學會之榮譽理事。

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