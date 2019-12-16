上證指數16日高開3點後回跌。上證指數開盤報2,970點，漲3點或0.11％；現報2,965點，跌2點或0.086％。

深成指開盤報10,040點，升35點或0.36％；10：29報10,054點，升49點或0.5％。

創業板指數開盤報1,760點，升5點或0.31％。

各類股普遍向好，半新股漲逾1％；化工、有色金屬、電力、煤炭、石油、鋼鐵股靠穩；金融、房地產、水泥股則偏軟。

(工商 )