滬指開高走低 金融房產股向下 10:402019/12/16 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上證指數16日高開3點後回跌。上證指數開盤報2,970點，漲3點或0.11％；現報2,965點，跌2點或0.086％。 深成指開盤報10,040點，升35點或0.36％；10：29報10,054點，升49點或0.5％。 創業板指數開盤報1,760點，升5點或0.31％。 各類股普遍向好，半新股漲逾1％；化工、有色金屬、電力、煤炭、石油、鋼鐵股靠穩；金融、房地產、水泥股則偏軟。 (工商 ) #開盤 #10 #指數 #上證指數 #金融 也許您會感興趣 推薦閱讀 去年一年勝過12年！ 國銀金融專利 大爆發 04:102019/12/12 財經要聞 八旬老人20年建微型西安城 10萬零件未用一滴膠水 11:412019/12/12 兩岸 精神不濟釀翻車 阿羅哈客運3死13傷司機起訴 12:492019/12/12 社會 保本加保障加倍 富邦保到110歲 16:522019/12/12 財經 拉近城鄉差距 中市雙十免費公車明年上路 20:072019/12/12 生活 對峙12時！國民黨部炸彈客投降送醫 07:142019/12/14 社會 叫陣…決戰3奈米！台積電死敵弱爆了 00:032019/12/15 財經 中市十大伴手禮名單出爐 黑沃勇奪「三冠王」 23:552019/12/15 財經 孟加拉工廠慘遭惡火肆虐 至少10人喪命 07:072019/12/16 國際 人民幣中間價漲241點 逾4個月高 10:202019/12/16 財經 財經熱門新聞 驚！才1個月…台積電5奈米爆驚人突破 - 財經 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 5G iPhone露敗象？知名蘋果分析師曝拖油瓶 - 財經 叫陣…決戰3奈米！台積電死敵弱爆了 - 財經 百萬散戶爭相申購和潤 背後忽略2件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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