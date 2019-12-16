康和證券集團連續第二年響應「1919愛走動－急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募，董事長鄭大宇除號召員工接力環台，更動員北、中、南各地分公司的同仁，以參與大型陪騎活動的方式串連愛心。康和證券高雄分公司日前參與「1919愛走動」高雄地區的大型陪騎活動。希望透過陪騎的互助精神，為急難家庭籌募足夠的救助金。

康和證券有9名成員報名參加社團法人中華基督教救助協會舉辦的陪騎活動，在執行副總經理曾豊國以及高雄分公司協理陳有景帶領，全員熱血出發。高雄地區的騎乘，從澄清湖棒球場停車場出發，繞行澄清湖騎行，為急難家庭陪騎18.6公里，陪騎報名費將用於捐助急難家庭；康和證券也在活動現場擺設攤位，為公益騎乘的夥伴們加油打氣。

康和證券集團響應中華基督教救助協會幫助陷於急難的經濟弱勢家庭，連續兩年報名「1919愛走動－急難家庭救助計畫」，以單車環台方式進行公益勸募。康和集團董事長鄭大宇身體力行，第二年號召同仁參與單車環台，今年有5名康和人，將以接力方式完成為期15天的單車公益環台，預計12月21日啟程。

鄭大宇去年開始號召員工，一同參與「1919愛走動」單車環台公益勸募活動。感受到弱勢家庭的迫切急難，以及偏鄉資源的缺乏，今年康和證券延續關懷腳步，再次參與單車環島，沿途親身探訪急難家庭，表達關懷並提供慰助。鄭大宇表示，離開台北走入偏鄉，才發現台灣的城鄉資源差距很大；期許透過企業的力量喚起社會上更多的公益關懷之心，讓公益之心延伸，提升社會正向前進的力量，讓更多生命得到翻轉。

(工商 )